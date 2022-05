Réseaux sociaux : TikTok est l'application sur laquelle nous passons le plus de temps

Une étude de TheNetworkEC a dévoilé le temps d’écran moyen que les utilisateurs passent sur les différents réseaux sociaux. La plate-forme TikTok est plus que jamais en tête de ce classement.

Les réseaux sociaux font désormais partie de notre vie quotidienne. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux et passent de plus en plus de temps à les utiliser. Selon une étude réalisée par le site spécialisé TheNetworkEC, qui a calculé le temps moyen passé sur les plates-formes, les trois applications en tête sont : TikTok, suivi de Facebook et Instagram. Une preuve de plus de l'explosion de l'audience de TikTok, qui connaît désormais un milliard d'utilisateurs actifs par mois. De son côté, Facebook connait une baisse, certe faible, mais régulière de son audience depuis 2020.

plus de 25 heures par mois passées sur tiktok

Selon cette étude, un temps moyen de 25,7 heures par mois serait consacré à l'application TikTok.

Elle est bien loin devant les 16 heures accordées à Facebook (17H30 en 2020). Pour finir, Instagram (en légère hausse) et WhatsApp (en légère baisse) viennent en troisième et quatrième position, avec respectivement, un temps moyen de 7,9 et 7,8 heures.