Guerre en Ukraine : Biden exclut de livrer à Kiev des systèmes de lance-roquettes

Le président américain a annoncé lundi qu’il excluait de livrer à l’Ukraine des systèmes de lance-roquettes (MLRS) à longue portée qui pourraient atteindre la Russie. Une position stable malgré les multiples demandes de Kiev qui souhaite ardemment ces armes.

Joe Biden a fait part de sa décision lundi lors d’une conférence de presse. «Nous n'allons pas envoyer à l'Ukraine des systèmes de roquettes pouvant frapper à l'intérieur de la Russie», a-t-il déclaré.

Depuis quelques jours des médias américains avaient affirmé que le gouvernement de Washington préparait la livraison de systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS) à longue portée à Kiev, après l'approbation par le Congrès d'une aide supplémentaire à l'Ukraine de 40 milliards de dollars.

Le porte-parole du Patengone, John Kirby, n’avait cependant pas confirmé l'envoi des MLRS M270 - des véhicules modernes très mobiles d'une portée de tir de 300 km. Un deuxième type de système avait été évoqué : le Himars avec une portée de 70 à 150 km -- bien supérieure aux batteries d'obusiers M777, qui sont actuellement livrés à Kiev et dont la portée effective ne dépasse pas les 40 km.

Les forces ukrainiennes sont actuellement en difficulté dans le Donbass, où l'offensive russe s'est accentuée autour de villes clé. Les forces russes ont progressé vers le centre de Severodonetsk, pilonnée depuis des semaines.

This is Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against, burning people alive. Maybe it's time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022