Birmanie : au moins un mort et neuf blessés dans une explosion à Rangoun

Une bombe a explosé près d’un arrêt de bus du centre-ville de Rangoun, en Birmanie, ce mardi 31 mai, faisant au moins un mort et neuf blessés, selon une source au sein de la police locale.

Une explosion dévastatrice s’est produite dans un quartier fréquenté du centre de Rangoun ce mardi. «L'explosion a eu lieu vers 15H20 (heure locale, 10h50 en France) près d'un arrêt de bus de la capitale birmane. Un homme est mort à l'hôpital et neuf autres personnes sont blessées», a dévoilé une source policière auprès de l’AFP.

Une équipe de démineurs a été dépêchée sur les lieux du drame pour déterminer si l'explosion provenait d'une grenade ou d'une mine.

Les forces de sécurité ont également découvert une grenade qui n'avait pas explosé aux abords du lieu de l’incident, d’après cette même source.

Un pays au climat politique instable

Un secouriste volontaire a aidé deux personnes gravement blessées dans l’explosion en les conduisant avec son équipe à l’hôpital.

La Birmanie a été plongée dans l’instabilité après un coup d’Etat militaire en février 2021, renversant le gouvernement de Aung San Suu Kyi. Le pays connaît quelques tensions depuis plus d’un an entre les militaires au pouvoir et «les forces de défense du peuple» autoproclamées pour combattre la junte.

Pour le moment, l’attaque n’a toujours pas été revendiquée.