Assaut du Capitole : la commission d’enquête entame ses auditions

Après un an et demi d’enquête sur l’assaut du Capitole, lors duquel des partisans de Donald Trump ont envahi le Congrès américain, la commission parlementaire doit mener sa première audition publique ce jeudi 9 juin.

Dans quelle mesure Donald Trump est-il responsable de l’invasion du Capitole du 6 janvier 2021 ? C’est la question sur laquelle travaillent les membres d’une commission parlementaire dédiée depuis un an et demi. Après de longs mois d’enquête, ce groupe de neuf élus, dont sept démocrates et deux républicains, va devoir mener sa première audition publique de témoins dans l'affaire ce jeudi.

Plus de 1.000 témoins ont été entendus par cette commission au cours de l'enquête, dont deux des enfants de l’ancien président des Etats-Unis, ainsi que des membres de son entourage, pour comprendre ses paroles et ses actes lors de la prise de pouvoir de Joe Biden. Les membres de la commission assurent avoir épluché plus de 100.000 documents, et envoyé une centaine d'assignations à témoigner.

Lors de ses audiences, la commission a promis «de fournir au peuple américain un résumé de ses conclusions sur la campagne coordonnée destinée à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et à empêcher le transfert du pouvoir».

Afin de mobiliser un maximum les citoyens américains, les audiences de la commission, durant lesquelles les membres interrogeront des témoins et divulgueront les informations recueillies pendant les mois d’enquête, seront retransmises en direct à la télévision dès 20h, heure de Washington. Pour cette première audition, la commission a convié à témoigner une agente de la police du Capitole, Caroline Edwards, «la première membre des forces de l'ordre à être blessée par les émeutiers» le 6 janvier 2021, ainsi qu'un auteur de documentaire, Nick Quested, dont l'équipe a documenté l'assaut du Capitole.

Plusieurs audiences vont avoir lieu dans les prochaines semaines, et le rapport final de la commission d’enquête parlementaire est attendu pour le mois de septembre.

Cependant, si la commission peut statuer sur une responsabilité ou non de certains acteurs, notamment de Donald Trump, sur l’assaut, elle n’a pas le pouvoir de procéder elle-même à des inculpations. Elle pourra toutefois transmettre des preuves à des procureurs fédéraux pour qu’ils entament des poursuites.

Le ministère de la Justice des Etats-Unis a par ailleurs inculpé cette semaine cinq membres de la milice d’extrême droite «Proud Boys» de «sédition» pour leur rôle dans l’assaut du Capitole.