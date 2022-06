Italie : âgée de 100 ans, une femme renouvelle son permis de conduire

Après avoir passé un examen de contrôle dans une auto-école de Vénétie, Candida Uderzo, une Italienne centenaire a été jugée apte à conduire et son permis de conduire lui a été renouvelé.

Tout est en règle. Agée de 100 ans, Candida Uderzo a obtenu en mai, son nouveau permis après avoir passé un examen de la vue dans une auto-école de Vicence, en Vénétie, au Nord-Est de l'Italie. La conclusion de l'examen médical a été sans appel : elle voit très bien, pense et sait conduire.

En Italie, la législation prévoit qu’une personne âgée de plus 80 ans doit passer tous les deux ans avant la date d’expiration de son permis de conduire un examen médical pour vérifier ses capacités mentales et physiques. Le permis de conduire de Candida Uderzo lui a donc été renouvelé pour deux ans supplémentaires et expirera donc en 2024 lorsqu’elle aura 102 ans.

Gianni, le fils unique de Candida Uderzo, a été néanmoins surpris en apprenant la nouvelle du renouvellement du permis de sa mère, même s’il sait qu’elle possède encore toutes les capacités mentales et physiques pour conduire une voiture.

une conductrice âgée mais à la condition physique parfaite

Née en 1922, cette habitante de Breganze est en pleine forme.

«J’ai 100 ans, j’ai vraiment eu de la chance d’être en si bonne santé. Je ne suis allé à l’hôpital qu’une seule fois pour une hernie alors ça suffit», a-t-elle déclaré au Corriere del Veneto.

La pétulante centenaire bénéficie d'une santé de fer au point qu’elle ne prend aucun comprimé ou médicament à l’exception de somnifères parfois.

«Quelquefois, je prends des pilules pour dormir quand j’ai du mal à m’endormir mais rien d’autre», a ajouté Candida Uderzo.

Autonome, elle continue d’effectuer ses déplacements en voiture ou à vélo pour rendre visite à ses proches. Mais cette senior active est aussi une grande adepte de la marche à pied. Une fois retraitée, elle a d’ailleurs rejoint Laverda, le groupe de marche de Breganze et n'a jamais raté un seul de leur rendez-vous pédestre dominical.

«Tous les dimanches à 6h00 du matin je suis prête à partir, seule ou avec des amis, je pars me pour ma promenade dominicale. J’aime beaucoup marcher et je n’ai pas l’intention de m’arrêter», a-t-elle indiqué au journal régional italien.