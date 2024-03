Permis de conduire : voici comment vérifier si vous avez toujours vos 12 points

Il n’est pas toujours évident de savoir si l’on possède toujours ses 12 points sur son permis de conduire. Le gouvernement a mis en place un moyen pour le savoir facilement.

Tout automobiliste s’est déjà demandé s’il possédait toujours ses 12 points. Mais par manque de facilités, on ne pense pas à vérifier et il arrive parfois de redouter le moment où l’on doit en faire la demande.

Mais désormais, il existe une solution simple. Le gouvernement a créé un site internet sur lequel l’on retrouve toutes les informations dont l’on a besoin. Il suffit donc de se connecter sur mespoints.permisdeconduire.gouv.fr, une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la «simplification des démarches au service des usagers», a souligné sur X, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Le ministère de l’@Interieur_Gouv poursuit la simplification des démarches au service des usagers : sur https://t.co/NvcwYXlKKG, il est désormais possible de consulter le solde et l’historique des points sur votre permis de conduire, ainsi que la date prévisionnelle de… pic.twitter.com/D36oSIhp81 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 26, 2024

Tout d’abord, il faut se connecter avec un compte «FranceConnect» et s’en créer un avant de se rendre sur «mes points permis» et d’y renseigner les informations nécessaires. S’affiche ainsi l’historique avec la date et le lieu de chaque infraction dont a découlé une ou plusieurs pertes de points.

Ce service permet aussi de connaître la date prévisionnelle de récupération.