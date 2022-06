États-Unis : Joe Biden envisage de se présenter à l’élection présidentielle en 2024

La porte-parole officielle de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre a confirmé, ce lundi, la volonté de Joe Biden de se présenter à la prochaine élection présidentielle américaine en 2024.

Depuis quelques semaines, les rumeurs se faisaient de plus en plus persistantes. C’est désormais officiel, le président démocrate Joe Biden souhaite se présenter à l’élection présidentielle américaine en 2024 pour briguer un nouveau mandat. L’information a été confirmée sur Twitter par la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre : «Pour être claire, comme le président l’a dit à plusieurs reprises, il prévoit de se présenter en 2024».

To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022

Son âge interroge

Pourtant, sa réélection ne sera pas forcément aisée. Outre-Atlantique, de nombreuses personnalités politiques, même au sein de son propre parti, ont émis des inquiétudes concernant son âge et ses capacités à assumer un tel rôle pendant encore quatre ans. «Assurer la présidence est un travail très éprouvant et la dure réalité est que le président serait plus proche de ses 90 ans que ses 80 ans à la fin d’un second mandat», explique David Axelrod, un des stratèges de campagne de Barack Obama en 2008 et 2012 dans le New York Times.

Un président impopulaire

Si on rajoute à cela l’impopularité grandissante de Joe Biden et son début de présidence, avec des enquêtes d’opinion souvent défavorables et des élections de mi-mandat prévues à l’automne qui pourraient être très compliquées, les chances de le voir candidat en 2024 sont à nuancer.

Plusieurs figures démocrates ont ainsi fait part de leurs réserves sur cette éventuelle future candidature, à l’image de la progressiste Alexandria Ocasio-Cortez : «Je pense que Joe Biden a fait du très bon travail jusqu’à présent, et s’il se représente ? Je pense que… on regardera» a-t-elle ainsi nuancé au micro de CNN ce dimanche.