Etats-Unis : l'Ohio assouplit les règles du port d'armes pour les enseignants et le personnel scolaire

Le gouverneur de l'Ohio a validé lundi une loi particulièrement polémique sur le port d'armes à l'école. Elle assouplit les règles pour les professeurs et personnels, qui peuvent désormais exercer armés après seulement vingt-quatre heures de formation.

Il sera désormais plus facile de porter une arme au travail pour les enseignants et personnels scolaires de l'Ohio. Lundi 13 juin, le gouverneur de cet état américain, Mike DeWine, a signé un projet de loi en ce sens, soutenu par les élus républicains.

Concrètement, le texte réduit drastiquement le nombre d'heures de formation au maniement des armes requis pour les professeurs souhaitant exercer armés, passant de 700 heures à seulement 24.

NEWS: OFT Pres. @mcropper1 released the following statement about #HB99, which was just signed into law by @GovMikeDeWine:



“We are disappointed that Governor DeWine signed HB 99 into law despite widespread concern from educators, parents, and public safety professionals…" https://t.co/Sf9lBgsEoU

— Ohio Fed. of Teachers (@OFTadvocate) June 13, 2022