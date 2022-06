Suisse : fermé après une panne informatique, l'espace aérien finalement rouvert

L'espace aérien suisse était «fermé jusqu'à nouvel ordre» en raison d'une panne informatique ce mercredi matin. Après plusieurs heures d'arrêt, le service de contrôle aérien Skyguide a finalement indiqué que l'espace aérien avait rouvert.

Les avions cloués au sol. Ce mercredi matin, l'espace aérien suisse a été «fermé jusqu'à nouvel ordre» après que les aéroports de Zurich et de Genève ont été frappés par une panne informatique qui a affecté le contrôleur aérien.

Après plusieurs heures d'interuption, Skyguide, l'entreprise chargée du contrôle aérien dans le pays alpin a finalement déclaré que «le problème technique chez a été résolu et la fermeture de l'espace aérien a été levée à 08H30 (06H30 GMT Ndlr). L'espace aérien suisse est rouvert et les opérations de vols au-dessus de la Suisse ainsi qu'aux aéroports de Genève et de Zurich reprennent».

Skyguide regrets this incident and its consequences for its customers and partners, as well as for the passengers at the two national airports. We are doing everything in our power to handle the flights efficiently and to keep delays to a minimum.

