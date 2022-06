Avortement aux Etats-Unis : une élue républicaine salue une victoire pour «la vie blanche»

A la suite de la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit fédéral à l'avortement, une élue américaine a salué la victoire pour «la vie blanche».

Les anti-avortement célèbrent la décision de la Cour suprême. Lors d'un meeting de Donald Trump ce samedi dans l'Illinois, Mary Miller, députée américaine, s'est réjouie de la révocation du droit fédéral à l'IVG aux Etats-Unis.

Pour l'élue, il s'agit même d'une décision bénéfique pour «les blancs».

«Je vous remercie pour cette victoire historique à la Cour suprême pour la vie blanche», a-t-elle déclaré devant une foule convaincue et l'approbation de Donald Trump.

Rep. Mary Miller (R-IL) thanks former President Donald Trump for the “historic victory for white life,” referencing Friday’s Supreme Court decision in Dobbs v. Jackson. pic.twitter.com/vu4tOx71V2

— Heartland Signal (@HeartlandSignal) June 26, 2022