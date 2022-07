Climat : des maires de grandes villes du monde appellent à «la mobilisation générale»

La ville d'Abidjan a accueilli ce vendredi 1er et samedi 2 juillet, la première «COP des villes», destinée à répondre aux différentes questions climatiques.

Initiée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), qu'elle préside, plusieurs dizaines de maires de grandes villes du monde se sont réunis à Abidjan ce samedi à l'occasion de la «COP des villes».

Lancement de la #COPdesVilles à Abidjan aux côtés de son gouverneur, Robert Beugré Mambé et du Vice-Président de la Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné. Face au dérèglement climatique, il y a urgence. Nous devons agir pour le climat et pour les plus vulnérables ! pic.twitter.com/HVQj6CnR0a

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 1, 2022