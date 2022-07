Australie : un avion vole pendant 14 heures avec un énorme trou dans sa carlingue

Les faits se sont déroulés le 1er juillet dernier. Après avoir décollé de Dubaï, un Airbus A380 de la compagnie Emirates a poursuivi son vol durant quatorze heures en direction de l’Australie avec un trou béant dans la carlingue. Malgré cela, l’atterrissage s’est bien déroulé à la grande surprise des voyageurs.

Plus de peur que de mal. C’est le sentiment que les passagers du vol EK430 au départ de Dubaï et à destination de l’Australie, ont pu ressentir le 1er juillet dernier. Et pour cause, alors que l’Airbus A380 qui les transportait avait décollé, après environ 45 minutes de vol, une explosion s'est produite, comme l’a rapporté CNN. Entendue et ressentie par les personnes à bord, l’une d’entre elles a témoigné sur Twitter.

«C’était absolument terrifiant au début, et le personnel de cabine savait que quelque chose de grave pouvait s’être passé, il était en contact avec le cockpit. Mais peu de temps après, tout est revenu à la normale. Leur attitude calme était rassurante. Ils savaient que rien de catastrophique ne s’était produit», a ainsi assuré sur le réseau social le professeur d’anglais, Andrew Morris.

Was also on this flight. Was absolutely terrifying at first and the cabin crew knew something serious may have happened - were immediately in contact with the cockpit. Shortly after, they resumed as normal. Their calm demeanour was reassuring - they knew it was not catastrophic.

— Andrew Morris (@AndrewMorris203) July 3, 2022