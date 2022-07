Japon : l'ancien Premier ministre Shinzo Abe dans un état «très grave» après une attaque par balle

L'ancien Premier ministre japonais se trouve dans un état critique après avoir été victime d'une attaque par balle commise alors qu'il prononçait un discours en pleine rue à Nara. Un suspect a été arrêté.

Stupeur au Japon. Des coups de feu ont été tirés sur l'ex-Premier ministre Shinzo Abe lors d'un rassemblement électoral à Nara (ouest du Japon). Alors que selon certains médias locaux, il ne présenterait aucun signe de vie, le Premier ministre en poste, Fumio Kishida a indiqué qu'il se trouvait dans un «état très grave».

«C'est un acte barbare en pleine campagne électorale, qui est la base de la démocratie, et c'est absolument impardonnable», a souligné le chef du gouvernement, disant prier pour la survie de celui qui a été son ancien mentor politique.

Un suspect arrêté

Le tireur présumé a été rapidement interpellé. Selon la chaîne de télévision publique NHK, le suspect âgé d'une quarantaine d'année a été arrêté pour tentative de meurtre. Il était en possession d'une arme à feu lors de son interpellation.

Shinzo Abe, 67 ans, prononçait un discours lors d'un rassemblement politique en vue des élections sénatoriales prévues dimanche lorsque des coups de feu ont été entendus.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe





NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Selon une jeune femme présente, un homme est arrivé par derrière alors qu'il parlait. Ensuite, un «premier tir a fait le bruit d'un jouet. Il n'est pas tombé et il y a eu une grosse détonation. Le deuxième tir était plus visible, on pouvait voir l'étincelle et de la fumée», a-t-elle expliqué, citée par l'AFP.

Alors qu'il s'est effondré après le deuxième coup de feu, «des gens l'ont entouré et lui ont fait un massage cardiaque», a ajouté le témoin.

Selon les deux chaînes de télévision, NHK et Kyodo, Shinzo Abe se trouvait en arrêt cardio-respiratoire lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. Ce terme est utilisé au Japon pour indiquer l'absence de signe de vie et précède généralement un avis de décès officiel.

Shinzo Abe était le Premier ministre japonais à être resté le plus longtemps au pouvoir. Il a été en poste en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020, date à laquelle il avait été contraint de démissionner pour des raisons de santé.