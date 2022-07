Mort de Shinzo Abe : les hommages de la communauté internationale à l'ancien Premier ministre japonais

Les dirigeants internationaux se sont émus de la mort de Shinzo Abe, ancien Premier ministre japonais, victime d'une attaque par balles ce vendredi matin lors d'un meeting à Nara, dans l'ouest du pays.

La consternation est unanime. La communauté internationale a réagi à l'attaque par balles qu'a subi ce vendredi Shinzo Abe, ex-Premier ministre du Japon, alors qu'il prononçait un discours en pleine rue.

Dès la nouvelle répandue, Emmanuel Macron a tenu à dénoncer «l'attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime».

Sur Twitter, le chef de l'Etat a assuré que la France se tenait «aux côtés du peuple japonais».

Profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d’un grand Premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022

Un sentiment d'incompréhension de la part du dirigeant français partagé par son homologue allemand Olaf Scholz.

Ce dernier s'est dit «stupéfait et profondément attristé» par la mort de Shinzo Abe.

The assassination of @AbeShinzo leaves me shocked and deeply saddened. My deepest sympathy goes to his family, my colleague Fumio @kishida230 and our Japanese friends. We stand closely by Japan's side in these difficult hours. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 8, 2022

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a assuré vendredi que la péninsule était «bouleversée par le terrible attentat» qui a coûté la vie un peu plus tôt à l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe.

La disparition d'un «grand démocrate»

De son côté, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a tenu à rendre hommage à un «grand démocrate», victime d'un «meurtre lâche et brutal».

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.





I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.





This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

«Je ne comprendrai jamais le meurtre brutal de ce grand homme. Japon, les Européens partagent votre deuil», a quant à lui réagi le président du Conseil européen, Charles Michel disant avoir appris le décès de Shinzo Abe «avec un profond regret».

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déploré une «perte irréparable». Le Kremlin s'est dit «profondément attristé» par cette nouvelle, saluant la méoire d'un «grand patriote» du Japon.

Dans la tourmente, Boris Johnson a, lui salué le «leadership mondial» de Shinzo Abe.

«Incroyablement triste pour Shinzo Abe. Nombreux sont ceux qui se souviendront du leadership mondial dont il a fait preuve en des temps difficiles», a tweeté le Premier ministre démissionnaire.