Mort de Shinzo Abe : l'adieu des proches à l'ancien Premier ministre assassiné

Quatre jours après l’assassinat de Shinzo Abe, les proches de l’ex-Premier ministre japonais se réunissent ce mardi à Tokyo pour des obsèques privées. Un moment de recueillement en toute intimité qui se tient au lendemain d'une veillée mortuaire et alors qu'un hommage public est aussi prévu à une date ultérieure.

Au total, ce sont deux jours de recueillement qui prévus dans un temple bouddhiste de Tokyo (Japon) avant un hommage national. Quatre jours après l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, en plein meeting électoral, le monde demeure secoué par ce meurtre médiatisé.

Dès hier après-midi, les proches du dirigeant ont organisé une veillée mortuaire au temple bouddhiste de Zojoji à Tokyo, en compagnie de nombreuses personnalités du monde économique et politique du pays.

Ce mardi, des obsèques plus intimistes, avec la famille et les amis de Shinzo Abe, sont prévues dans le même lieu. A noter également qu’un hommage public sera organisé dans les prochains jours pour que le plus grand nombre puisse saluer la mémoire de l’ancien Premier ministre nippon. Mais, pour le moment, aucune date n’a encore été communiquée.

Alors que les hommages affluent du monde entier depuis la mort de Shinzo Abe il y a trois jours, de nombreux témoignages d’affection ont été publiés par certains chefs d’Etat influents ces dernières heures.

En gage d’amitié avec l’ancien Premier ministre japonais, le président brésilien Jair Bolsanaro a notamment décrété «un deuil officiel dans tout le pays de 3 jours».

Dans une vidéo publiée lundi par l’Elysée, le chef d’Etat Emmanuel Macron, qui a signé le registre des condoléances, a rendu hommage à l’action entrepris par Shinzo Abe depuis deux décennies. Il a souligné son «audace» ayant permis «de relancer l’économie japonaise» et «un accès plus important des femmes sur le marché du travail».

Thank you, Prime Minister Kishida, for the opportunity to visit and pay my respects to mourn with you and your nation a great statesman. We are deeply saddened over the killing of one of our dearest friends. The U.S.-Japan Alliance will always remain strong. pic.twitter.com/G4laDmKRss

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 11, 2022