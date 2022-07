Royaume-Uni : un quartier du Grand Londres ravagé par un impressionnant incendie (vidéos)

Un incendie de grande ampleur s’est déclaré à une trentaine de kilomètres à l’est de Londres ce mardi 19 juillet, détruisant de nombreux bâtiments et habitations du village de Wennington. Ce feu fait suite à la vague de chaleur qui touche l’Angleterre, avec des températures historiques relevées dans le pays.

Un quartier résidentiel en cendres près de Londres.

Ce mardi, un important incendie a grandement détruit le village de Wennington, situé à près de 30 kilomètres à l’est de la capitale britannique. Pour tenter de le maitriser, une centaine de pompiers et 15 engins ont été déployés sur les lieux, selon les soldats du feu londoniens.

Several houses have been severely damaged after fires broke out in a village on the outskirts of East London.





London Fire Brigade has sent 15 fire engines and around 100 firefighters to Wennington to tackle the blazes.





Read more: https://t.co/NeG3Xs5ezp pic.twitter.com/qg2R6h0hW7

— Sky News (@SkyNews) July 19, 2022