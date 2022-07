Le chef du Kremlin Vladimir Poutine serait «gravement malade» selon un journaliste britannique. Dans un livre à paraître le 21 juillet prochain, il affirme que le président russe est sous l'effet d'un traitement qui pourrait lui être fatal.

Dans son ouvrage «Killer in the Kremlin» qui doit sortir ce jeudi, un journaliste britannique affirme que le président russe Vladimir Poutine serait malade et tiendrait grâce à de fortes doses de stéroïdes.

John Sweeney, journaliste d’enquête britannique a confié dans son livre que le comportement et l’apparence physique du chef du Kremlin auraient beaucoup changé ces dernières années, a rapporté Newsweek.

Selon lui, le chef d’Etat russe aurait commencé à prendre des stéroïdes pour traiter une blessure au dos due à une chute de cheval, il y a quelques années. Ce traitement, administré à forte dose, aurait provoqué des lésions organiques et des tumeurs à Vladimir Poutine.

un «hamster aux joues gonflées et en mauvaise santé»

Le journaliste a établi un parallèle entre la situation du président de la Russie et un gangster britannique qui avait également pris beaucoup de stéroïde sur le long terme : Il serait «mort lorsque son cœur a explosé». De plus, le gangster aurait affiché un comportement de «rage froide» qui lui rappelle «l’hyperagressivité» de président russe.

Aussi, John Sweeney a fait part de sa rencontre avec Vladimir Poutine, en 2014, pour la BBC. Il s’est rappelé d’un homme «maigre», «subtil, souple» qui s’exprimait avec calme. En 2022, le chef d’État lui fait l’impression d’un «hamster aux joues gonflées et en mauvaise santé».

L'état de santé du chef du Kremlin fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le début de la guerre en Ukraine. Début mai, plusieurs sources issues du renseignement américain citées par Newsweek indiquaient que Vladimir Poutine aurait été traité des suites d'un cancer du pancréas «avancé» en avril. Mais fin mai, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov avait assuré qu'il se portait bien.

Vladimir Poutine est arrivé mardi à Téhéran pour des discussions avec ses homologues iranien et turc sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine.