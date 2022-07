Gaz russe : la Commission européenne présente aujourd'hui son plan d'urgence en cas de coupure du robinet

La Commission européenne doit présenter ce mercredi matin son plan d'urgence pour faire face à une coupure prochaine du gaz russe. L'objectif, que les réserves des Etats membres soient remplies avant l'hiver prochain.

Il faut faire vite. Alors que Moscou ferme petit à petit le robinet du gaz, les pays européens cherchent à tout prix des alternatives pour remplir leurs réserves avant l'hiver prochain.

Ce mercredi, la Commission européenne doit présenter un plan d'urgence pour parer à l'éventualité d'une coupure totale du gaz en provenance de Russie.

Certaines pistes explorées par l'exécutif européen sont d'ores et déjà connues. L'Union européenne a notamment annoncé lundi un accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler en «quelques années» ses importations de gaz naturel depuis ce pays autoritaire du Caucase.

