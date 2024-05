Voici les 10 activités criminelles les plus répandues parmi les réseaux criminels selon Europol

Europol a publié un rapport qui présente les activités criminelles les plus répandues en Europe. Selon l’agence, 821 organisations «menaçantes» qui comptent au total au moins 25.000 membres opèrent actuellement dans l’Union européenne.

Portrait du crime organisé en Europe. Dans un rapport publié au début du mois d’avril, l’agence européenne de coopération policière Europol dresse un constat inquiétant : le crime organisé n’épargne aucun pays du continent, et il représente «une menace majeure pour la sécurité intérieure» de l’Union européenne. Le rapport décrit ainsi l’organisation, la nature des activités criminelles, les lieux d’opérations et les niveaux de contrôle territorial de chaque activité criminelle.

le Trafic de cocaïne en tête des activités criminelles

Selon les données du rapport, c’est le trafic de cocaïne qui est l’activité criminelle la plus répandue dans l'UE. Europol estime à 113 le nombre d’organisations qualifiées de «menaçantes» ayant pour spécialité le trafic de cette drogue de plus en plus courante sur le territoire européen. En 2021, les Etats membres de l’UE ont ainsi saisi un record de 303 tonnes de cocaïne dont l’arrivée au sein du vieux continent s’opère majoritairement via les principaux ports maritimes, dans des conteneurs.

Le rapport indique ensuite que 111 organisations criminelles sont spécialisées dans le trafic de tous types de drogues. Si le trafic de stupéfiants existe dans presque tous les pays de l’UE, les organisations criminelles y prenant part sont le plus souvent situées en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Albanie et au Royaume-Uni.

La troisième activité criminelle la plus répandue en Europe est la fraude en ligne avec 50 organisations recensées. Elle est directement suivie par le trafic de cannabis (48), le trafic de migrants (44), les cambriolages ou vols organisés (33), le vol de véhicules (19), ou encore le trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (18) et le trafic de drogues de synthèse (9). Comme le souligne Europol, 82% des réseaux criminels d’Europe se concentrent sur une activité criminelle principale, mais certains se diversifient et opèrent sur différents réseaux.

Blanchiment d'argent, violence et corruption

Parmi toutes ces organisations criminelles, le rapport note qu’une large majorité d’entre elles (86%) ont recours à une structure commerciale légale (par exemple par la création d’entreprises légitimes) pour dissimuler leurs activités criminelles, mais également pour faciliter le blanchiment d’argent généré par ces activités : 96% des réseaux criminels présents dans l’UE blanchiraient ainsi eux-mêmes leur argent. Sans surprise, 68% des organisations criminelles ont également recours à la violence ou à l’intimidation, tandis que 71% ont recours à la corruption pour faciliter leurs activités criminelles.

Les groupes présents en Europe sont principalement originaires d’Albanie, de Belgique, de France, d’Allemagne et d’Italie, mais 68% d’entre eux sont composés de membres venant de différents pays : au total, 112 nationalités sont représentées dans ces réseaux. Plus des trois quarts d’entre eux (76%) opèrent dans deux à sept pays, tandis que les autres sont présents dans plus de sept pays.

L’ampleur du crime organisé en Europe mise en lumière par ce récent rapport a de quoi inquiéter, et la capacité de résilience des groupes qui y prennent part est frappante : d’après Europol, 34% d’entre eux «sont actifs depuis plus de dix ans et sont capables de maintenir leur influence et leur pouvoir, même si leurs dirigeants et leurs membres sont détenus en prison», conclut le rapport.