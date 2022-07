Hong Kong : le plus vieux panda en captivité au monde meurt à 35 ans

Après une détérioration de son état de santé, le plus vieux panda géant vivant en captivité est mort à 35 ans, à Ocean Park, un parc de loisirs situé à Hong Kong, en Chine.

«An An», le doyen des pandas géants - un mâle - en captivité dans le monde, est mort ce jeudi, à l’âge de 35 ans, a annoncé le zoo de Hong Kong où l’animal a passé la majeure partie de son existence.

Ces dernières semaines, la santé du vénérable panda, dont l’âge équivaut à un âge humain de 105 ans, s’était détériorée avec une forte diminution de son activité physique et de son appétit. Face à cette situation et après avoir consulté des experts chinois, les autorités du zoo ont pris la difficile décision d’euthanasier le plantigrade pour des raisons de bien-être.

An An, the world's longest-living male #giantpanda under human care, died Thursday in #HongKong at the age of 35, the equivalent of 105 years old in human age. #China #panda





