L’état de santé du pape François, en visite au Canada, inquiète

En visite au Canada jusqu'à vendredi, le pape François doit célébrer ce mardi une grande messe dans un stade de l'ouest du pays, malgré des douleurs aux genoux qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant.

Le pape François est arrivé dimanche au Canada pour un «pèlerinage pénitentiel» consacré à la question des pensionnats autochtones, des «écoles» qui ont traumatisé plusieurs générations d'amérindiens canadiens.

Le souverain pontife a demandé «pardon» pour le rôle joué par l'Eglise dans ces 130 pensionnats où quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles.

Au-delà de ces déclarations historiques, c'est bien l'état de santé du pape François, 85 ans, qui fait l'objet de toutes les attentions.

Souffrant de douleurs aux genoux, le pape est arrivé dimanche en fauteuil roulant à l'aéroport d'Edmonton, où il a été accueilli par le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Some highlights from Pope Francis' arrival in Canada, marking his 37th Apostolic Journey abroad and 56th country visited. This is the fourth Papal Visit to Canada, following three by Pope John Paul II. #PopeInCanada #PopeFrancis @papal_visit @VaticanNews pic.twitter.com/lunXx9xInH

— Vatican News (@VaticanNews) July 24, 2022