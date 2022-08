Le trajet de Nancy Pelosi jusqu’à Taïwan a fait sauter le site Flightradar24 à cause d'un trop plein d'affluence

Mardi 2 août, le trajet de l'avion de Nancy Pelosi, cheffe des députés américains, en direction de Taïwan a été suivi par des millions de personnes. Le site de pistage a sauté face à l'affluence.

L'enjeu était grand et les internautes le savaient. Mardi 2 août, le vol pour Taïwan de Nancy Pelosi, présidente américaine de la Chambre des représentants, est devenu le trajet le plus suivi de l'histoire de Flightradar24. Surchargé, le site, qui permet de pister les avions commerciaux ou privés en temps réel, a même fini par sauter.

Dès son décollage de Kuala Lumpur, le vol Spar19, dans lequel Nancy Pelosi avait pris place, a été immédiatement suivi par plus de 200.000 personnes. Leur nombre n'a cessé de varier au cours du trajet et, au total, 2,92 millions de personnes ont observé au moins une partie du trajet.

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr

