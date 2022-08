Etats-Unis : une fillette échappe à son ravisseur, deux corps retrouvés sur place

Le lundi 1er août, une jeune fille a réussi à s'évader des griffes de son agresseur en Alabama, aux Etats-Unis. Une fois sur place, les policiers ont également retrouvé deux corps en état de décomposition.

Agée de seulement 12 ans, une fillette marchant seule a été repérée par un automobiliste le lundi 1er août en Alabama, aux Etats-Unis, selon nos confrères du New York Times. Une fois prise en charge par les secours, la jeune fille a informé la police qu'elle avait été kidnappée et retenue en captivité par un homme, et ce, pendant plusieurs jours.

C'est en rongeant les liens qui la tenaient attachée que la fillette a réussi à s'échapper. Compte tenu de ses déclarations, la police s'est ensuite rendue au domicile du suspect.

Une fois sur place, les enquêteurs ont mis la main sur l'homme responsable de l'enlèvement de la jeune fille. Agé de 37 ans, il a immédiatement été arrêté et inculpé pour enlèvement, agression et meurtre, selon les informations données par le shérif du comté de Tallapoosa.

En perquisitionnant le mobile-home du suspect, les policiers ont également découvert deux corps en état de décomposition. Une autopsie va être pratiquée sur ces restes de corps humains.

Droguée, alcoolisée et maltraitée, la jeune fille était attachée à une colonne de lit depuis une semaine, selon les premiers éléments de l'enquête donnés par la télévision locale, avant de réussir à se détacher.