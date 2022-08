Royaume-Uni : le mouvement «Don’t pay UK» incite les Britanniques à ne pas payer leurs factures énergétiques

Le coût de l'énergie continue d'augmenter au Royaume-Uni et des dizaines de milliers de Britanniques menacent de ne plus payer leurs factures.

Face à la hausse des prix de l'énergie, des dizaines de milliers de Britanniques choisissent la désobéissance civile. Ils font partie du mouvement «Don't pay UK», qui incite les citoyens à ne pas payer leurs factures énergétiques afin de faire pression sur le gouvernement ainsi que les fournisseurs d'énergie et faire baisser les prix.

Les militants anonymes à l'origine de cette campagne née en juin dernier espèrent rallier un million de personnes à leur cause. Pour l'heure, le décompte sur leur site internet affiche un peu plus de 94.000 participants. L'idée est de cesser de payer à partir du mois d'octobre, lorsque le plafond des prix de l'énergie augmentera à nouveau en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles.

It's a simple idea: We demand the govt scrap the energy price rises and deliver affordable energy for all. We will build a million pledges and by Oct 1st if the govt and energy companies fail to act we will cancel our direct debits. Read more here: https://t.co/NPF8VQXcHD pic.twitter.com/E4gPenIXiL

— Don't Pay. (@dontpayuk) June 18, 2022