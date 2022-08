Etats-Unis : une école poursuivie pour avoir reproduit un champ de coton esclavagiste

Réclamant plus de 243.500 euros de dommages et intérêts, une mère de famille a assuré que sa fille souffrait de problèmes de santé depuis la mise en place de la reproduction. [SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]