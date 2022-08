Salman Rushdie : l'Académie Goncourt apporte son soutien à l'écrivain poignardé

L’Académie Goncourt a apporté ce dimanche son soutien à Salman Rushdie. L'écrivain naturalisé américain est hospitalisé dans un état grave après avoir été poignardé, vendredi, aux Etats-Unis.

Salman Rushdie a été poignardé une dizaine de fois vendredi. Une attaque saluée par des extrémistes en Iran et au Pakistan, mais qui indigne en Occident. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’Académie Goncourt a condamné l’attaque, tout en apportant son soutien à l’auteur.

«L’Académie Goncourt tient à exprimer son soutien et sa solidarité inconditionnels à Salman Rushdie», a-t-elle partagé dans une lettre diffusée sur Twitter. Le cénacle littéraire a tenu à condamner un «acte barbare que rien ne saurait justifier» envers un «symbole inébranlable de la résistance face au totalitarisme et l’obscurantisme islamistes».

L’Académie a notamment pointé du doigt «l’appel au meurtre» de Salman Rushdie par «la République islamique d’Iran». Elle a aussi rappelé que «des éditeurs et des traducteurs de son livre ont été attaqués, tués, blessés un peu partout dans le monde faute de pouvoir atteindre l’auteur».

Une attaque préméditée

L’AG a également salué le courage de l’écrivain qui, malgré les menaces, n’a pas cessé de «participer à des rencontres avec les lecteurs», des interviews et autres conférences et cela «même si sa sécurité n’est plus assurée».

Du côté de l’enquête, les procureurs ont estimé que l'attaque de vendredi dans un centre culturel de Chautauqua, où Salman Rushdie allait donner une conférence, était préméditée. A 75 ans, l'intellectuel a été poignardé au moins à dix reprises au cou et à l'abdomen.

Le suspect, qui vit dans le New Jersey, a plaidé «non coupable» par la voix de son avocat et comparaîtra une nouvelle fois le 19 août.

Samedi, les autorités et les proches de Salman Rushdie ont gardé le silence sur l'état de santé du Britannique naturalisé Américain. Il a été hospitalisé vendredi sous assistance respiratoire à Erié, en Pennsylvanie (Etats-Unis)

Toutefois, son agent Andrew Wylie, alarmiste vendredi soir auprès du New York Times, a simplement confié au journal que son client avait recommencé à parler samedi soir, sans dire s'il restait ou pas sous assistance respiratoire.