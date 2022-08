Royaume-Uni : les conservateurs favorables au maintien en poste de Boris Johnson, selon un sondage

Un sondage révèle qu'une majorité de Britanniques conservateurs préfèrent Boris Johnson à ses potentiels successeurs, Liz Truss et Rishi Sunak.

Pas encore parti, et déjà regretté ? Selon un sondage de l'institut Opinium pour le magazine The Observer, réalisé auprès de 570 adhérents conservateurs, plus de six personnes interrogées sur dix préféreraient que le Premier ministre contraint à la démission Boris Johnson reste en poste.

Liz Truss et Rishi Sunak, en campagne pour lui succéder en septembre prochain, ne semblent pas susciter d’enthousiasme auprès des «tories».

Entre les deux, c'est toutefois Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, qui se détache largement. Elle recueille 61% des intentions de vote contre 39% pour Rishi Sunak, ancien chancelier de l'Echiquier (ministre chargé des Finances).

Liz Truss bientôt Première ministre ?

La première bénéficie du soutien des conservateurs les plus âgés, tandis que le second attire les plus jeunes.

Les deux finalistes ont été désignés par une série de votes successifs réservés aux députés conservateurs. Il revient à présent aux adhérents du parti - dont le nombre est estimé à près de 200.000 - de choisir le successeur de Boris Johnson, qui va quitter le 10 Downing Street après une série de scandales.

L'annonce des résultats de ce vote - par correspondance - est attendue le 5 septembre.