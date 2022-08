Moscou serait sur le point d’annoncer un référendum «illégitime» en Ukraine occupée

Selon John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, le Kremlin aurait ordonné la préparation de référendums en vue de justifier l’annexion de territoires ukrainiens par la Russie. L’annonce par Moscou de ces référendums «illégitimes» devrait intervenir dans la semaine.

«Nous avons des informations selon lesquelles la Russie continue de préparer des simulacres de référendum», pour justifier l'annexion de territoires ukrainiens, a John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche. Ces référendums devraient avoir lieux dans les villes de Kherson, au sud, à Zaporijjia, dans les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk ainsi qu’à Kharkiv.

Et John Kirby de poursuivre : «La direction russe a donné pour instruction de préparer la tenue de ces référendums. […] En fait, nous nous attendons à une annonce russe sur le ou les premiers de ces simulacres de scrutins avant la fin de la semaine».

Des résultats qui seront manipulés

John Kirby a ensuite rappelé la ligne de la communauté internationale vis-à-vis de ce genre de mesures. Il a précisé que toute tentative visant à contrôler un territoire souverain de l’Ukraine sera considérée comme illégitime. En effet, selon lui, les Etats-Unis s’attendent à ce que la Russie «manipule» les résultats de ces référendums afin de trouver un soutient fictif dans la population ukrainienne quand à l’annexion de leurs pays.

Pour illustrer son propos, il cite plusieurs sondages effectués auprès de la population dans des territoires contrôlés par Kiev desquels ressort que 90% de la population souhaite rester ukrainienne.

Et le porte-parole de la Maison-Blanche de conclure : «Nous continuerons à mobiliser le monde libre, à encourager nos alliés et partenaires à soutenir l'Ukraine, qui défend sa souveraineté» et ce alors que Joe Biden vient d’annoncer le déblocage de 3 milliards de dollars d’aides supplémentaires pour l’Ukraine, l’aide la plus conséquente fournie par les Etats-Unis à ce jour.