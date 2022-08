Guerre en Ukraine : Serhiy Kolesnik, adjoint à la mairie de Kharkiv, limogé pour avoir posté des photos de lui en vacances à Nice

L'un des adjoints au maire de Kharkiv, ville de l'est de l'Ukraine, a été démis de ses fonctions après avoir publié des photos de vacances à Nice, en plein conflit avec la Russie.

Des clichés compromettants. Ce vendredi 26 août, Serhiy Kolesnyk, adjoint au maire et directeur du Département des relations foncières de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a été limogé après avoir publié sur les réseaux sociaux des photos de ses vacances à Nice (Alpes-Maritimes).

Head of the department of land relations of the Kharkiv City Council Sergey Kolesnik. Refugee in Nice on Porsche. pic.twitter.com/0rGFzWT86X

— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) August 25, 2022