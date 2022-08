Mort de Mikhaïl Gorbatchev : les dirigeants du monde entier rendent hommage à l'ancien président de l'URSS

La disparition de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS mort mardi d'une longue maladie à 91 ans, a suscité une vague d'hommages de la part des dirigeants politiques du monde entier.

Vladimir Poutine

Le président russe s'est fendu d'une réaction sobre et laconique. Il a exprimé ses «profondes condoléances». Il doit envoyer ce mercredi matin un télégramme de condoléances à la famille et aux proches de Mikhaïl Gorbatchev.

Joe Biden

Le locataire de la Maison Blanche a salué «un leader rare dont les actes furent ceux d'un dirigeant ayant assez d'imagination pour voir qu'un autre avenir était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir». Et d'ajouter : «le résultat fut un monde plus sûr et davantage de liberté pour des millions de personnes».

Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat a salué un «homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune», a-t-il souligné.

ONU

A travers son secrétaire général Antonio Guterres, l'ONU s'est associée à la pluie d'hommages. «Le monde a perdu un immense dirigeant mondial, engagé envers le multilatéralisme, et défenseur infatigable de la paix», estime Guterres pour qui Gorbatchev était «un homme d'Etat unique qui a changé le cours de l'histoire" et fait "plus que n'importe qui pour provoquer de façon pacifique la fin de la Guerre froide».

Union européenne

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, considère que Mikhaïl Gorbatchev «a joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et faire tomber le rideau de fer. Il a ouvert la voie à une Europe libre».