Inflation : la BCE relève ses taux directeurs de 0,75 point, une hausse sans précédent

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jeudi de relever ses taux de directeurs de 0.75 point afin de lutter contre l’inflation.

Rattrapée par une inflation record et persistante, la Banque centrale européenne (BCE) a accéléré jeudi le resserrement de sa politique monétaire en décidant d'une hausse de ses taux directeurs d'une ampleur inédite.

Servant de référence dans un contexte de liquidités abondantes, le taux sur les dépôts bancaires à la BCE, ramené de -0,5 % à 0 % en juillet, passe ainsi à 0,75 %.

Today we took our latest monetary policy decisions:





We raised our interest rates by 0.75 percentage points – a major step to make sure inflation returns to our 2% target





More steps will follow. They will depend on how the inflation outlook developshttps://t.co/VzjZYy6qPo pic.twitter.com/8HhFNQdzJA

— European Central Bank (@ecb) September 8, 2022