Mort d'Elizabeth II : ces 5 moments marquants avec les présidents français

De Vincent Auriol à Emmanuel Macron, la reine Elizabeth II aura vu se succéder pas moins de dix présidents français. Retour sur cinq rencontres mémorables.

1948 : Vincent Auriol déroule le tapis rouge pour la princesse

C'est en tant que princesse héritière qu'Elizabeth II s'est rendue en France pour la première fois. Accompagné du prince Philip, son époux depuis quelques mois, la future reine a rencontré le président français d'alors, Vincent Auriol.

Le programme du séjour était chargé : remise de la Légion d'honneur à l'Elysée, hommage au soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, discours sur l'amitié franco-britannique - en français dans le texte - depuis le palais Galliera, visite du château de Versailles, promenade sur la Seine...

Au terme d'une visite en forme de triomphe, celle que les Français surnomment affectueusement la «p'tite princesse» a même pu profiter d'un concert privé d'Edith Piaf, dont on dit qu'elle a traduit en anglais un couplet de «La vie en Rose» spécialement pour l'occasion.

1960 : Charles de Gaulle accueilli en héros à Londres

Très respecté pour son rôle joué durant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle est accueilli en héros à Londres pour sa première visite d'Etat, en 1960.

Attendu par la famille royale à la gare Victoria, le président français est monté dans le carrosse royal d'Elizabeth II, direction Buckingham Palace. Privilège suprême, Charles de Gaulle a pu saluer la foule au côté de la reine depuis le balcon.

A la nuit tombée, une croix de Lorraine - symbole de la Résistance française - s'est embrasée pour rendre hommage à l'auteur de l'appel du 18-Juin, lancé depuis les studios de la BBC à Londres.

Marquées par un profond respect mutuel, les relations entre Charles de Gaulle et la reine ont connu des remous, notamment en raison des propos controversés du général sur le «Québec libre».

1994 : la reine et françois mitterrand inaugurent le «channel»

Six ans après le début des travaux, Elizabeth II et François Mitterrand ont inauguré le tunnel sous la Manche le 6 mai 1994, côté français. «Nous avons, Madame, désormais une frontière terrestre», a déclaré François Mitterrand en s'adressant à la Reine.

Après avoir coupé le ruban, les deux chefs d'Etat ont emprunté le «channel» pour faire le voyage retour vers l'Angleterre.

Le projet d'un tunnel entre la France et l'Angleterre avait été initié dans les années 1980 par Pierre Mauroy, Premier ministre, et Margaret Thatcher, son homologue britannique.

1996 : Jacques Chirac un peu trop à l'aise dans les rues de londres

En visite à Londres en 1996, Jacques Chirac s'est laissé emporter par la ferveur des Londoniens. Alors qu'il traversait les rues de la capitale en carosse avec la reine, le président français s'est permis d'envoyer des baisers à la foule.

Un geste familier que ni Elizabeth II, ni l'un de ses invités ne s'était jamais permis. Selon Marc Roche, journaliste spécialiste de la couronne britannique, la reine lui aurait toutefois pardonné.

Jacques Chirac n'est pas le premier à faire une entorse au strict protocole qui entoure la reine. En 1972, à l'Elysée, Georges Pompidou avait pris Elizabeth par le bras, ignorant l'interdiction de toucher Sa Majesté.

2014 : l'humour de François Hollande laisse la reine de marbre

C'est lors d'un dîner d'Etat en 2014 que François Hollande s'est laissé aller à une petite blague qui n'a pas été du goût de la reine.

Devant la souveraine et plus de 200 convives, le chef de l'Etat a repris à son compte la célèbre maxime britannique «Keep Calm and Carry On», un slogan imaginé en 1939 par le gouvernement britannique pour remonter le moral du peuple londonien victime des bombardements allemands.

«Votre famille incarne, madame, cette sérénité inébranlable exprimée par cette formule», a-t-il lancé à son auditoire, avant d'ajouter dans un sourire : «Je n'ose en faire ma devise». Un bon mot qui a déclenché quelques rires dans l'assistance mais a laissé la reine de marbre.