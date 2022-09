Mort d’Elizabeth II : les billets de banque vont changer

La mort de la reine Elizabeth II, survenue ce 8 septembre, va bouleverser les Britanniques, jusque dans leurs portefeuilles. Les billets à l’effigie de la défunte reine vont progressivement être remplacés par une monnaie arborant le visage du nouveau roi.

Tragique pour les Anglais, la mort d’Elizabeth II, ce jeudi 8 septembre, implique nombre de changements dans le quotidien des Britanniques. Avec l’arrivée de Charles sur le trône, les pièces de monnaie et les billets de banques à l’effigie de la défunte reine vont devoir être remplacés.

Selon les tabloïds britanniques, les nouveaux billets et pièces au visage du Roi Charles doivent partir en production immédiatement après la mort d’Elizabeth II, et ses portraits avaient déjà été commandés bien avant la mort de la reine. Les nouvelles pièces et nouveaux billets seront ensuite mis en circulation, et ceux à l’effigie de la reine, progressivement retirés et récupérés par la banque.

Les livres sterling à l’effigie d’Elizabeth II devraient encore circuler pendant un long moment, et resteront d’ailleurs valables pour les transactions, jusqu’à une certaine date qui devra être précisée prochainement. Lorsque son père, le monarque George VI, est décédé, des pièces à l’effigie de ce dernier circulaient encore presque vingt ans après sa mort.

Outre le Royaume-Uni, d’autres pays du Commonwealth, qui possèdent certains billets arborant le visage de la reine, verront également le design de leur monnaie changer, à l’instar du Canada, de la Nouvelle-Zélande ou de l’Australie.

Les billets de banque et les pièces ne seront pas les seuls éléments à changer d’apparence : tous les éléments à l’effigie ou portant les initiales de la reine devront changer, comme les timbres, les passeports, les uniformes des forces de l’ordre, etc.