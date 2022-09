Mort d'Elizabeth II : quelle était son ascendance française ?

La reine d'Angleterre Elizabeth II, monarque dont le règne a été le plus long en Grande-Bretagne, a toujours voué un profond respect à la France et ses traditions. En plus d'être duchesse de Normandie, Sa Majesté avait également une ascendance française.

Une information assez surprenante. La reine d’Angleterre Elizabeth II, morte ce jeudi 8 septembre, a entretenu tout au long de son règne un lien spécial avec la France, et avait une ascendance française.

Un rapport diplomatique, puisque la France est le pays le plus visité à titre officiel par Sa Majesté, mais également génétique. Du sang français coulait dans ses veines, celui de son ancêtre Alexandre Desmier, seigneur d'Olbreuse, d'Antigny, du Beugnon et de la Bruère, baptisé en 1608.

Cet homme était issu d'une famille originaire du Poitou. S'ensuivent des décennies de mariages et d'unions illégitimes qui mèneront les descendants d'Alexandre Desmier à se rapprocher de la famille Brunswick-Hanovre.

Georges-Louis de Brunswick-Hanovre, membre de cette dynastie royale allemande, montera sur le trône d'Angleterre en 1714. Une succession d'évènements historiques, qui offriront, plus de deux siècles après, une ascendance française à la souveraine Elizabeth II.

La reine Elizabeth II, qui aura effectué son premier voyage officiel en 1957, soit 5 ans après son accès au trône de Grande-Bretagne, n'aura jamais cessé d'entretenir des liens avec le pays, qui aura vu naître un de ces aïeuls.