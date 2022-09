Elizabeth II : la reine «placée sous surveillance médicale», son état de santé préoccupant

Le palais de Buckingham a indiqué, dans un communiqué publié ce jeudi 8 septembre, que les médecins d'Elizabeth II sont «préoccupés» par l'état de santé de la reine. La souveraine britannique a été «placée sous surveillance médicale».

Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, sont «préoccupés» par son état de santé et «ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale» dans son château de Balmoral en Ecosse, a indiqué le palais de Buckingham jeudi.

«Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et à Balmoral», a annoncé le palais dans un bref communiqué.

Sa famille a été informée de son état de santé, a rapporté l'agence Press Association. Son héritier Charles, 73 ans, est arrivé avec sa femme Camilla à Balmoral, où la reine passe tous les ans la fin de l'été. Son petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession, est attendu sur place tout comme le prince Harry et sa femme Meghan.

Lors de sa dernière apparition en public, la reine a officialisé mardi la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre, son 15e chef de gouvernement en 70 ans de règne.

Elle avait décidé de rester à Balmoral au lieu de rentrer à Londres où se passe d'habitude la transition entre les Premiers ministres, en raison de ses problèmes de santé. Des images diffusées par le palais ont montré la souveraine souriante et s'appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante.

Fraichement nomée la tête du Parti conservateur, la Première ministre britannique Liz Truss a déclaré ce jeudi que «tout le pays» était «préoccupé» par l'état de santé de la reine Elizabeth II après les inquiétudes soulevées par ses médecins.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.





My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022