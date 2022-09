Mort d'Elizabeth II : la reine n'a donné que 5 allocutions télévisées en 70 ans de règne

Le roi Charles III doit s’exprimer ce vendredi soir à la télévision après le décès de sa mère. En 70 ans de règne, Elizabeth II ne s'est, quant à elle, que très rarement adressée à la nation via ce canal. Elle n’a donné que cinq allocutions télévisées entre 1952 et 2022, la plupart en période de crise. La dernière remonte à avril 2020, durant la crise sanitaire.

Une reine à la parole rare. Alors que le nouveau roi Charles III doit s’exprimer pour la première fois à la télévision britannique ce soir, un moment qui marquera son premier engagement public en tant que monarque, Elizabeth II n’a que très rarement pris la parole à la télévision. Exception faite de ses traditionnels vœux diffusés tous les ans à Noël et partagés dans le monde entier, la reine Elizabeth ne s’est officiellement adressée à son peuple qu’en de très rares occasions. En sept décennies, elle n’a donné que cinq allocutions télévisées, le plus souvent en période de crise.

Les dates clés de la nation

Si les discours de la reine réalisés en de nombreuses et diverses circonstances ont régulièrement été diffusés, Elizabeth II ne s’est adressée à son peuple qu’en 1991, 1997, 2002, 2012 et 2020. Sa première intervention remonte à 1991 lors de la Guerre du Golfe. Elle est déjà sur le trône depuis près de 40 ans et a livré un bref discours de soutien aux forces armées britanniques sur le terrain, afin que leur courage soit récompensé «par une paix juste et durable».

Six ans plus tard en 1997, la reine s'est adressée à nouveau aux Britanniques à la mort de Lady Di, plusieurs jours après sa disparition alors que le peuple pleurait la princesse des cœurs. En 2002, elle a pris la parole au décès de sa mère Elizabeth Bowes-Lyon pour remercier les Britanniques de leur soutien, puis en 2012, à l’occasion de son Jubilé de diamant et ses 60 ans de règne. Sa dernière allocution remonte à avril 2020. En pleine crise sanitaire, elle s’était exprimée dans un discours d’union nationale enregistré depuis le château de Windsor.

Un devoir de réserve

Des apparitions extrêmement rares et d’autant plus marquantes, que l’on doit notamment à sa neutralité politique. Dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, la famille royale est en effet tenue à un devoir de neutralité. Une ligne de conduite qu'Elizabeth II a appliqué à la lettre. Car si elle représente symboliquement la nation, elle ne s’est en effet jamais exprimée publiquement sur les affaires de politique nationale et internationale.

Récemment, plusieurs membres de la famille royale sont toutefois sortis de leur devoir de réserve en manifestant leur soutien au peuple ukrainien, après l'invasion russe. Alors qu'Elizabeth II a fait un don au Comité d'urgence des catastrophes, répondant à l'appel du DEC pour l'Ukraine - geste qui avait été rendu public par l'association dans un tweet la remerciant - le prince Charles avait, de son côté, qualifié l'invasion russe «d'attaque contre la liberté».