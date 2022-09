Mort d'Elizabeth II : où la reine sera-t-elle enterrée ?

La reine Elizabeth II, qui a rendu son dernier souffle à l’âge de 96 ans dans son château de Balmoral ce jeudi 8 septembre, reposera au côté de son époux, le prince Philip, décédé l’an dernier.

Depuis l’annonce du décès d'Elizabeth II, qui régnait depuis plus de 70 ans, Buckingham a enclenché la fameuse «Opération London Bridge». Préparé depuis les années 1960, ce protocole prévoit dans les moindres détails le déroulement des événements qui suivent sa disparition, de la proclamation du roi Charles à l’inhumation de la monarque.

Les funérailles nationales de la reine, qui devraient avoir lieu le lundi 19 septembre, seront organisées à l’abbaye de Westminster, où elle s’est mariée avec le prince Philip en 1947 et a été couronnée en 1953. Cette cérémonie se déroulera en présence de la famille royale et des chefs d'Etats du monde entier. Le cercueil devrait y arriver suivi par la famille à pied.

Mémorial du roi George VI

Et comme le veut ce plan millimétré, Elizabeth II sera ensuite inhumée en privé au château de Windsor. Plus précisément, elle sera enterrée au Mémorial du roi George VI, situé dans la chapelle Saint-Georges, où se trouvent les dépouilles de ses parents, le roi George VI et la Reine Mère, et de sa soeur la princesse Margaret.

Surnommée «Lilibet» par ses proches, la souveraine sera également au côté de son époux le prince Philip, décédé en avril 2021. Actuellement entreposé dans le Royal Vault, située au sous-sol de la chapelle Saint-Georges de Windsor, son cercueil sera en effet transféré au Mémorial du roi George VI afin que Sa Majesté et le duc d'Édimbourg, mariés pendant soixante-treize ans, puissent y reposer ensemble.