Mort d’Elizabeth II : une femme avec une pancarte appelant à «abolir la monarchie» arrêtée près de la cathédrale Saint-Gilles

Ce lundi 12 septembre, une femme âgée de 22 ans a été arrêtée par la police écossaise après avoir brandi une pancarte appelant à «abolir la monarchie» près de la cathédrale Saint-Gilles, lieu où le cercueil d’Elizabeth II passera ses prochaines 24h avant le dernier voyage à Londres.

Un dernier voyage chargé d’émotion… et de perturbations. Alors que les Britanniques se précipitent à la cathédrale Saint-Gilles, à Edimbourg, pour s’approcher de leur si populaire reine Elizabeth II et lui faire leurs adieux avant le dernier voyage du cercueil de la souveraine vers Londres ce mardi 13 septembre, certaines personnes ont manifesté leur désaccord avec la monarchie royale.

Près de la cathédrale, une femme âgée de 22 ans a été arrêtée par la police écossaise après avoir brandi une pancarte appelant à «abolir la monarchie», comme l’a fait savoir la journaliste britannique Darshna Soni, présente sur place.

«La femme de 22 ans qui a été arrêtée après avoir brandi cette pancarte anti-monarchie à la cathédrale Saint-Gilles a maintenant été accusée de "trouble de l’ordre public"», a fait savoir la journaliste.

NEW: The 22-year old woman who was arrested after holding up this anti-monarchy placard at St Giles' Cathedral has now been CHARGED “in connection with a breach of the peace", @PoliceScotland confirm.



Will appear at Edinburgh Sheriff Court at a later date. pic.twitter.com/gFdBkoISB6

— Darshna Soni (@darshnasoni) September 12, 2022