Elizabeth II : quelle est cette arnaque qui se sert de la mort de la reine ?

Des malfaiteurs profitent de la mort de la reine Elizabeth II pour soutirer les informations personnelles d'utilisateurs voulant lui rendre hommage. En se faisant passer pour l'entreprise Microsoft, les pirates tirent avantage de l'attachement sentimental des Britanniques.

Tous les moyens sont bons. Une semaine après la mort de la reine Elizabeth II, une arnaque virtuelle vise à extorquer les informations personnelles d'internautes qui souhaitent rendre hommage à leur souveraine décédée.

L'anarque prend la forme d'un mail, envoyé soi-disant par la société Microsoft. Les victimes sont invitées à déposer un message sur un site dédié à la mémoire de la reine Elizabeth II.

Proofpoint identified a credential #phish campaign using lures related to Her Majesty Queen Elizabeth II. Messages purported to be from Microsoft and invited recipients to an “artificial technology hub” in her honor. pic.twitter.com/RCcqpgfFfX

— Threat Insight (@threatinsight) September 14, 2022