Funérailles d'Elizabeth II : le trafic aérien perturbé à Londres ce lundi

Après des retards et annulations de vols mercredi pendant une procession solennelle dans le centre de Londres, le trafic aérien sera de nouveau perturbé dans les aéroports londoniens ce lundi pour permettre le recueillement pendant les funérailles de la reine Elizabeth II.

Ce lundi 19 septembre auront lieu les funérailles de feu la Reine Elizabeth II. Une journée particulière durant laquelle l’activité du pays sera au ralenti. Les aéroports ne seront pas épargnés et des perturbations sont à prévoir.

«Par respect (pour les cérémonies) les vols à destination et en provenance» d'Heathrow, principal hub aérien de Londres, seront modifiés «afin d'éviter les nuisances sonores à certains endroits et à certaines heures lundi», a annoncé l'aéroport jeudi dans un communiqué.

L'aéroport prévoit que 15% de son trafic sera perturbé, soit plus de 150 vols, à des degrés divers, pendant les deux minutes de silence prévues à la fin de la cérémonie, la procession funéraire ou encore au moment de la cérémonie privée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Le trafic routier également perturbé

Les transporteurs vont devoir ajuster leurs plannings et modifier certains vols. «Les passagers affectés seront contactés directement par les compagnies», a précisé Heathrow, qui présente ses excuses aux passagers concernés.

British Airways, dont Heathrow est le principal hub, va annuler une cinquantaine de courts courriers allers-retours lundi, a indiqué la compagnie, qui avait déjà dû annuler 8 allers-retours mercredi. Virgin Atlantic a pour sa part annulé quatre vols lundi, selon l'agence PA.

L'aéroport précise que les funérailles de la reine seront diffusées sur les écrans dans ses locaux lundi et que les magasins non essentiels seront fermés. Restaurants, cafés et pubs resteront ouverts.

Heathrow prévoit aussi un trafic routier très dense lundi, notamment en raison de routes fermées lors du cheminement du cercueil entre Londres et Windsor, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de l'aéroport, et recommande aux passagers de s'y rendre en transports en commun.