Australie : 230 cétacés échoués sur les côtes, dont la moitié présumés morts

Environ 230 cétacés ont été retrouvés échoués sur la côte ouest de la Tasmanie, en Australie, ce mercredi 21 septembre. La moitié des animaux sont présumés morts.

Un phénomène surréaliste. Ce mercredi, des centaines de cétacés, des dauphins pilotes, ont été retrouvés échoués sur la côte ouest de la Tasmanie, en Australie. Sur les 230 animaux recensés, environ la moitié sont présumés morts, selon les autorités locales.

«Les experts de la faune marine évalueront la scène et la situation pour planifier une réponse appropriée», a indiqué le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie dans un communiqué, qui a toutefois expliqué que «la réponse aux échouages dans cette zone est complexe», selon le Guardian. La police de Tasmanie est également présente sur les lieux pour assurer la sécurité des lieux, et éviter que les promeneurs ne s'approchent des cétacés.

Warning: distressing footage. Hundreds of pilot whales have stranded on Ocean Beach near Strahan, on Tasmania’s west coast. Video credit: Sam Gerrity. Story from @readfearn and me here: https://t.co/Pe5SLC9bnG pic.twitter.com/hbweimwx0m — Donna Lu (@donnadlu) September 21, 2022

More images coming through of the mass pilot whale stranding in west Tasmania. Pic credit: Tom Mountney story with @donnadlu here https://t.co/G9mHKHrZIc pic.twitter.com/G0RtLqnT62 — Graham Readfearn (@readfearn) September 21, 2022

Les scientifiques tentent de trouver des explications à cet échouage massif. Selon Olaf Maynecke, chercheur à l’Université de Griffith en Australie, interrogé par Associated Press, si la température de l’eau augmente, les courants marins peuvent être modifiés et peuvent déplacer les sources de nourritures de ces espèces de cétacés. «Ils se rendront dans des zones différentes et rechercheront d’autres sources de nourriture (…) Quand ils font cela, ils ne sont pas dans leur meilleure condition physique parce qu’ils peuvent être affamés, et cela peut les amener à prendre plus de risques et peut-être à se rapprocher des côtes», a-t-il expliqué.

Les globicéphales étant des animaux très sociables, si un des membres du groupe s’écarte, les autres peuvent le suivre et ils finissent par s’égarer ou se mettre en danger.

Il y a presque deux ans jour pour jour, un autre échouage massif avait eu lieu dans cette même zone, où 500 dauphins-pilotes s’étaient retrouvés échoués sur le sable. Seuls une centaine d’animaux avaient survécu.