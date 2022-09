Charles III : le sacre du nouveau monarque «moins coûteux» que celui d'Elizabeth II ?

Alors que le pouvoir d’achat des Britanniques s’effondre, le sacre du Roi Charles devrait jouer la carte de la sobriété et être moins onéreux que celui de sa mère Elizabeth II, selon les médias locaux.

Maître-mot simplicité. La couronne britannique prévoirait de restreindre le budget alloué au couronnement du nouveau roi Charles III. Selon le Daily Mirror la cérémonie sera ainsi «plus courte et moins onéreuse» afin de ne pas susciter le courroux des Britanniques.

Le moral en berne à cause de l’inflation, certains se sont déjà offusqués du coût des obsèques de la reine - estimé à 35 millions d’euros – alors que la crise économique et énergétique pousse de plus en plus personnes dans la précarité.

«Le roi est conscient du quotidien difficile des Anglais. Bien qu’il souhaite que la cérémonie de couronnement se déroule dans le respect des traditions, elle devra aussi refléter la place de la monarchie dans le monde moderne», a confié une source au tabloïd.

Pour mémoire, en 1953, le couronnement d'Elizabeth II, le premier à avoir été diffusé en direct à la télévision, avait coûté 1,57 million de livres (1,8 million d'euros), soit l'équivalent en 2022 de 46 millions de livres (52 millions d'euros).

Le déroulé de la cérémonie du couronnement de Charles III devrait cependant respecter le même protocole. Le roi prononcera son serment, promettant de rendre ses jugements selon la loi et la justice et de protéger l'Église d'Angleterre. Puis assis sur la King Edward's Chair, il recevra l'onction de l'archevêque de Canterbury, qui lui remettra les deux sceptres royaux, l'orbe et la cape avant de lui poser le plus emblématiques des joyaux des Windsor, la couronne ornée d'or massif et de plus de 400 pierres précieuses, sur la tête. L'assemblée pourra alors entonner en chœur «God save the King».

Pour l’heure la date du couronnement n’a pas encore été communiquée. D’après une source du Sun, l’urgence n’est pas là. «Le roi ne pense pas au couronnement en ce moment, car il est encore loin et il se concentre sur ce qu'il fait maintenant, pendant cette période de deuil royal». Il se murmure cependant qu’il n’attendra pas autant que la reine Elizabeth II qui avait dû attendre seize mois pour être couronnée. Outre-Manche certains articles se risquent à avancer que Charles III pourrait choisir la date symbolique du 2 juin 2023 qui marquerait le 70ème anniversaire du couronnement de sa défunte mère.