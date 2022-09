Fridays for Future : les grèves pour le climat reprennent à travers la planète

Le mouvement Fridays for Future a lancé un appel à la grève mondiale pour le climat ce vendredi 23 septembre, plusieurs mois après la dernière grande manifestation.

Après plusieurs mois d’absence, le mouvement Fridays for Future, lancé en 2018 par la militante suédoise Greta Thunberg, revient ce vendredi 23 septembre. Une grève internationale est organisée, à l’appel de toutes les antennes du mouvement Fridays for Future dans le monde, qui se réunissent autour du hashtag #PeopleNotProfit (les personnes et non les profits, en français).

«Nous demandons à nos gouvernements d'écouter les voix des personnes des zones les plus touchées (par les conséquences des changements climatiques, ndlr) et de travailler immédiatement pour fournir un financement des pertes et dommages aux communautés les plus touchées par la crise climatique», indique le mouvement dans son appel.

Le mouvement Fridays for Future plaide pour que les pays les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique, principalement des pays du Sud, puissent bénéficier d’aides pour s’adapter à ces changements et réparer les dégâts dont ils souffrent déjà, «non pas comme de la charité, mais comme un processus de justice transformatrice dans lequel le pouvoir politique reviendra au peuple».

Ces jeunes militants écologistes pointent notamment du doigt le fait que les pays du Sud obtiennent aujourd’hui la plupart du temps des prêts (et non des dons) de la part des pays développés pour adapter leurs infrastructures et modèles économiques au réchauffement climatique, alors même que ce sont les pays du Nord qui sont les principaux responsables de la crise. La question des subventions pour les pays pauvres avait été l’un des points clés de la COP26 de Glasgow en 2021, mais les négociations n’avaient pas abouti face aux blocages de certains pays, comme les Etats-Unis.

Des rassemblements partout en France

L’écrivaine Marie Desplechin a lancé un appel au début du mois de septembre dans L’Obs, cosigné par plusieurs artistes français, pour encourager les élèves à faire l’école buissonnière ce vendredi et soutenir les manifestations pour le climat. «Soyez raisonnable. N’allez pas en cours. Notez-le. Vendredi 23 septembre, vous avez Grève scolaire pour le climat. (…) Cette grève, faites-la pour vous. Pour votre droit bafoué à vivre une vie décente, à transmettre à vos descendants une planète vivante. Pour votre avenir bradé à la paresse et à la cupidité.»

Des manifestations seront donc organisées partout dans le monde, et également en France. Un rassemblement doit avoir lieu à 14h à Paris, Place Baudoyer dans le 4e arrondissement de la capitale, mais également à Rouen, Lille, Amiens, Vannes, Saint-Brieuc, Troyes, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg ou encore Nancy.