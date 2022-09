Charles III : le nouvel emblème du monarque britannique dévoilé

Buckingham Palace a dévoilé lundi l'emblème - ou monogramme - du nouveau souverain de la couronne britannique, Charles III.

Il sera bientôt partout. Propre à chaque monarque, le monogramme - un type d'emblème ou logo qui n'est constitué que de lettres - de Charles III vient d'être dévoilé. Il apparaîtra notamment sur les bâtiments du gouvernement, les boîtes aux lettres, et les documents officiels.

Composé de lettres dorées, le monogramme a été conçu par le College of Arms, l'autorité héraldique. Il représente le C de «Sa Majesté Charles III», et la lettre R fait référence au mot latin Rex, qui signifie roi. Le C et le R sont entremêlés et une couronne flotte au-dessus des initiales. Une version écossaise du monogramme, sur laquelle est apposée la couronne écossaise, a également été conçue.

NEW: King Charles III's new cypher has been revealed. pic.twitter.com/Zy3wqF5ows — Royal Circular (@Royal_Circular) September 26, 2022

Les courriers qui sortent du palais de Buckingham seront flanqués du nouveau «CIIIR» dès ce mardi, date marquant la fin du deuil royal pour la reine décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Pour mémoire, sous Elizabeth II, le monogramme était «EIIR», pour Elizabeth II Regina (reine en latin).

A noter par ailleurs que les premiers billets de banque à l'effigie du nouveau roi Charles III entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni. Le portrait sera quant à lui révélé dès la fin de cette année, a annoncé mardi la Banque d'Angleterre.