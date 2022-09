Mort de la reine Elizabeth II : la période de deuil royal est officiellement terminée

La famille royale a annoncé ce mardi 27 septembre sur Twitter que la période de deuil suivant la disparition de la reine Elizabeth II venait officiellement de s’achever.

Le «royal mourning» a pris fin. Décrété après la mort de la reine Elizabeth II, survenue le 8 septembre dernier, la période de «deuil royal» vient de prendre fin, a fait savoir la famille royale dans un message posté sur Twitter.

«Ce compte va continuer de refléter le travail du roi, de la reine consort et des autres membres de la famille royale, tout en saluant la mémoire et le travail de la reine Elizabeth», est-il aussi indiqué dans le tweet accompagné d’une photo de la souveraine en noir et blanc.

