Prince Harry : la venue prochaine à Londres du fils du Charles III confirmée

Le prince Harry sera de retour au Royaume-Uni le 8 mai pour célébrer les 10 ans des Invictus Games.

Désormais résident américain, et toujours en froid avec la famille royale avec laquelle il a pris ses distances, le prince Harry a confirmé qu'il reviendrait prochainement au Royaume-Uni. Il est en effet annoncé qu’il participera ce 8 mai à une cérémonie marquant le 10e anniversaire des Invictus Games, événement sportif pour les vétérans de guerre qu'il a lui-même fondé.

Selon les informations de la BBC, le duc de Sussex devrait, à cette occasion, assister à une messe spéciale à la cathédrale Saint-Paul de Londres où il devrait lire un texte pendant le service d’action de grâce consacré aux Invictus Games. Il sera accompagné de l’acteur Damian Lewis, star de la série «Homeland», et «de membres de la communauté Invictus du monde entier», est-il détaillé sur les réseaux sociaux.

The Invictus Games Foundation will celebrate 10 years of changing lives and saving lives with a 'Service of Thanksgiving' at St Paul's Cathedral on May 8th.





