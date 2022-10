Etats-Unis : Joe Biden annonce effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis

Le président des États-Unis Joe Biden a annoncé jeudi 6 octobre son intention de gracier les personnes condamnées pour simple détention de cannabis. Un geste en direction des minorités ethniques, très touchées par ces peines.

Plus rien sur le casier. Ce jeudi, le président américain Joe Biden a annoncé effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. «Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis», a-t-il estimé sur Twitter, en appelant les gouverneurs des Etats à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis.

