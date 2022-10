Israël : chasse à l'homme après la mort d'une soldate israélienne

Les forces israéliennes traquaient dimanche un Palestinien soupçonné d'avoir tué une soldate israélienne la veille lors d'une attaque armée à Jérusalem-Est (Israël).

La soldate Noa Lazar, 18 ans, qui servait dans la police militaire, a succombé à des blessures par balle infligées lors d’une attaque, samedi soir au checkpoint de Chouafat, un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. L’assaillant est activement recherché par les forces israéliennes.

Le Premier ministre d’Israël, Yaïr Lapid, a promis dimanche «de traduire en justice les responsables de ce crime odieux». Les funérailles de la jeune femme sont prévues lundi soir après le début de la fête juive de Souccot.

Un autre Israélien de 30 ans a été grièvement blessé par balle à la tête dans l'attaque et a été transporté à l'hôpital. Deux agents de la police des frontières ont été légèrement blessés par des «éclats», a précisé sur Twitter la police.

Jerusalem district police forces, reinforced by special police units and the Israeli police helicopter, continue to operate in the Shuafat MP area and all over Jerusalem, searching for the terrorist who fled the shooting scene pic.twitter.com/xEeg4tSB8q

— Israel Police (@israelpolice) October 8, 2022