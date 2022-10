Assaut du Capitole : Donald Trump bientôt cité à comparaître par la commission d’enquête

La commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole a voté ce jeudi à l’unanimité pour citer à comparaître l’ancien président américain Donald Trump. Ce dernier n'a pas indiqué s'il comptait se plier à cette assignation.

Un tournant dans l’enquête parlementaire sur l’assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole. Avec un vote unanime, les membres de la commission ont ouvert la voie à une citation à comparaître de Donald Trump.

L’ancien président américain «est LA personne au centre de l’histoire de ce qui s’est passé le 6 janvier. Nous voulons donc l’entendre (…) Il doit rendre des comptes. Il est tenu de répondre ses actes», a souligné Bennie Thompson lors d’une audition publique.

Pour rappel, le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump s'étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l'élection qui a vu perdre le président républicain, candidat à sa réélection. Après avoir entendu le président l'inviter à «marcher vers le Capitole», une foule avait pris d'assaut le siège du Congrès américain, provoquant une onde de choc mondiale.

La commission d’enquête parlementaire, composée de sept démocrates et deux républicains, a pour objectif de faire la lumière sur le comportement de Donald Trump, avant, pendant et après l’attaque. En ce sens, elle a interrogé plus d’un millier de témoins, dont deux enfants de l’ancien président, et épluché des dizaines de milliers de documents.

Le rapport de la commission attendu avant la fin de l'année

Le rapport de la commission d’enquête doit être rendu public d’ici à la fin de l’année. Une échéance qui devrait vraisemblablement avoir lieu après les élections parlementaires du 8 novembre prochain. Des membres du panel ont déjà ouvertement estimé que le ministre de la Justice, Merrick Garland, devrait inculper Donald Trump en lien avec l'attaque du Capitole. Mais, la commission elle-même n'a pas dit officiellement si elle allait recommander des renvois devant la justice.

L'ancien chef d'Etat a réagi peu après à l'annonce de sa future citation, dénonçant le «fiasco» de la commission. «Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à la toute fin, jusqu'aux derniers moments de leur dernière réunion? Parce que la commission est un FIASCO total qui n'a servi qu'à diviser davantage notre pays", a-t-il ainsi souligné sur son réseau social Truth Social.

Donald Trump n'a toutefois pas précisé s'il comptait se plier à cette assignation.