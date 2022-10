Japon : les plus anciennes toilettes du pays endommagées par une voiture

Un homme en charge de la préservation du patrimoine culturel japonais a accidentellement détruit avec son véhicule une partie des plus vieilles toilettes du pays, dont la construction dans un temple bouddhiste remonterait au XVe siècle.

Un symbole détruit par une erreur d’inattention. Un homme de 30 ans a partiellement détruit les plus anciennes toilettes du Japon construites au XVe siècle dans le temple bouddhiste Tofukuji de la région de Kyoto, a indiqué la police japonaise ce mardi.

En appuyant accidentellement sur l’accélérateur de sa voiture, sans se rendre compte qu’elle était en position de marche derrière, le trentenaire, issu de l’Association de préservation du patrimoine de Kyoto, a «endommagé» la porte en bois d’origine menant aux toilettes.

«On nous a dit que cela allait nécessiter un important travail de restauration», a expliqué un responsable de la police de la commune auprès de l’AFP.

